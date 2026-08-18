Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Investition
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Park-Ohio-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 5,208 Park-Ohio-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 254,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,87 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +154,53 Prozent.
Park-Ohio erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 716,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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