NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Park-Ohio-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 5,698 Park-Ohio-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 195,44 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 15.06.2026 auf 34,30 USD belief. Mit einer Performance von +95,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Park-Ohio wurde jüngst mit einem Börsenwert von 500,35 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at