Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Langfristige Investition
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Park-Ohio-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 5,698 Park-Ohio-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 195,44 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 15.06.2026 auf 34,30 USD belief. Mit einer Performance von +95,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Park-Ohio wurde jüngst mit einem Börsenwert von 500,35 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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