Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Investmentbeispiel
|
14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,18 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,006 Park-Ohio-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 2 012,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,58 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 012,10 USD entspricht einer Performance von +101,21 Prozent.
Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 524,81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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