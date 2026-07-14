NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Park-Ohio-Investment verdienen können.

Park-Ohio-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,18 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,006 Park-Ohio-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 2 012,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,58 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 012,10 USD entspricht einer Performance von +101,21 Prozent.

Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 524,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at