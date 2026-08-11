NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Park-Ohio-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Park-Ohio-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Park-Ohio-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 549,753 Park-Ohio-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (47,86 USD), wäre die Investition nun 26 311,16 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 26 311,16 USD entspricht einer Performance von +163,11 Prozent.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 761,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at