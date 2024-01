NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Park-Ohio gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 50,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Park-Ohio-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,964 Park-Ohio-Aktien. Die gehaltenen Park-Ohio-Papiere wären am 22.01.2024 51,34 USD wert, da der Schlussstand 26,14 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 48,66 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 330,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at