NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Park-Ohio-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Anteile betrug an diesem Tag 12,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 81,301 Park-Ohio-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 1 723,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,20 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72,36 Prozent erhöht.

Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 298,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at