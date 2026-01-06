Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Park-Ohio-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Anteile betrug an diesem Tag 12,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 81,301 Park-Ohio-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 1 723,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,20 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72,36 Prozent erhöht.
Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 298,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|Park-Ohio Holdings Corp.
|21,04
|-0,75%
