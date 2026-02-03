Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Lukrative Park-Ohio-Anlage?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Park-Ohio-Aktie an diesem Tag bei 14,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 704,225 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 725,35 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 02.02.2026 auf 23,75 USD belief. Mit einer Performance von +67,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 324,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!