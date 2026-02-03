Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

Lukrative Park-Ohio-Anlage? 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Park-Ohio-Aktie an diesem Tag bei 14,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 704,225 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 725,35 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 02.02.2026 auf 23,75 USD belief. Mit einer Performance von +67,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 324,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

