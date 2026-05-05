Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Frühes Investment 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Anteile betrug an diesem Tag 37,28 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,682 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (29,01 USD), wäre die Investition nun 77,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,18 Prozent eingebüßt.

Park-Ohio erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 411,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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