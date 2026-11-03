Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Park-Ohio-Investment 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Park-Ohio-Aktie bei 20,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, hätte er nun 489,476 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 43,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 071,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110,72 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 624,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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