NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Park-Ohio-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Park-Ohio-Aktie bei 41,63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,402 Park-Ohio-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,51 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 13.04.2026 auf 26,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 36,49 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 376,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at