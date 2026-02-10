NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Park-Ohio-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 31,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,194 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 25,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,27 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 82,27 USD, was einer negativen Performance von 17,73 Prozent entspricht.

Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 359,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at