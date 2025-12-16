Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

Park-Ohio-Investmentbeispiel 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Park-Ohio-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 297,708 Park-Ohio-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 22,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 817,51 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 817,51 USD, was einer negativen Performance von 31,82 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 330,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

