Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Investition im Blick
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Park-Ohio-Papier bei 40,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,857 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 622,42 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 09.03.2026 auf 25,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,76 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 360,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
|
10.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
04.03.26
|Ausblick: Park-Ohio legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)