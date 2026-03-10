Park-Ohio Holdings Aktie

Park-Ohio Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

Park-Ohio-Investition im Blick 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte eine Park-Ohio-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Park-Ohio-Papier bei 40,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,857 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 622,42 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 09.03.2026 auf 25,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,76 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 360,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

