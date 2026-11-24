Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Investmentbeispiel
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: Wäre eine Park-Ohio-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Park-Ohio-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,60 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 229,358 Park-Ohio-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 018,35 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 23.11.2026 auf 43,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,18 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 595,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Park-Ohio Holdings Corp.
|42,33
|-3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.