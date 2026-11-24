Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Park-Ohio-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,60 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Park-Ohio-Aktie investiert, befänden sich nun 229,358 Park-Ohio-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 018,35 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 23.11.2026 auf 43,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,18 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 595,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at