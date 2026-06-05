NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Patterson-UTI Energy-Anteilseigner

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy am 04.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,32 USD vereinbart. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Insgesamt wurde entschieden 122,45 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Patterson-UTI Energy-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,42 Prozent verkleinert.

Patterson-UTI Energy-Aktie mit Dividendenrendite

Die Patterson-UTI Energy-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 12,27 USD aus dem NASDAQ-Handel. Der Patterson-UTI Energy-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,24 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,87 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Patterson-UTI Energy via NASDAQ 120,29 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 214,36 Prozent besser entwickelt als der Patterson-UTI Energy-Kurs.

Dividendenerwartung von Patterson-UTI Energy

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,40 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,26 Prozent sinken.

Basisdaten von Dividenden-Titel Patterson-UTI Energy

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Patterson-UTI Energy beträgt aktuell 4,534 Mrd. USD. Patterson-UTI Energy weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Der Umsatz von Patterson-UTI Energy betrug in 2025 4,827 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -0,24 USD.

Redaktion finanzen.at