Wer vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Patterson-UTI Energy-Aktie an diesem Tag 5,62 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 177,936 Patterson-UTI Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (9,71 USD), wäre die Investition nun 1 727,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,78 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at