Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investmentbeispiel
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Patterson-UTI Energy-Aktie an diesem Tag 5,62 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 177,936 Patterson-UTI Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (9,71 USD), wäre die Investition nun 1 727,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,78 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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