Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investition im Blick
|
11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,31 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hat, hat nun 884,173 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 627,76 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 10.06.2026 auf 12,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,28 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 4,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
11.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Patterson-UTI Energy-Anteilseigner (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
04.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)