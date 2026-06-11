Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Patterson-UTI Energy-Investition im Blick 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,31 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hat, hat nun 884,173 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 627,76 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 10.06.2026 auf 12,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,28 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 4,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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