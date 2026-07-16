Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investition
|
16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Patterson-UTI Energy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,359 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 194,17 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 15.07.2026 auf 9,84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,42 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Patterson-UTI Energy belief sich jüngst auf 3,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.
|
16.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Patterson-UTI Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
08.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)