Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Patterson-UTI Energy-Investition 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Patterson-UTI Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Patterson-UTI Energy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,359 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 194,17 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 15.07.2026 auf 9,84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,42 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Patterson-UTI Energy belief sich jüngst auf 3,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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