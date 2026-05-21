NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 190,476 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 12,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 619,05 USD wert. Damit wäre die Investition 46,19 Prozent mehr wert.

Patterson-UTI Energy war somit zuletzt am Markt 4,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at