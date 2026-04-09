Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Frühe Investition 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Patterson-UTI Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,56 USD wert. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 524,390 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.04.2026 15 746,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,47 Prozent vermehrt.

Patterson-UTI Energy wurde am Markt mit 4,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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