Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Lukrative Patterson-UTI Energy-Investition?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Patterson-UTI Energy-Papier bei 6,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162,602 Patterson-UTI Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 7,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 191,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,19 Prozent.
Patterson-UTI Energy war somit zuletzt am Markt 2,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!