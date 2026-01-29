NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Patterson-UTI Energy-Papier bei 6,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162,602 Patterson-UTI Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 7,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 191,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,19 Prozent.

Patterson-UTI Energy war somit zuletzt am Markt 2,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at