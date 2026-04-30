Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Langfristige Performance
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren gekostet
Am 30.04.2016 wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Patterson-UTI Energy-Aktie bei 19,75 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 506,329 Patterson-UTI Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 253,16 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 29.04.2026 auf 12,35 USD belief. Mit einer Performance von -37,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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