NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Patterson-UTI Energy-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,22 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 4,713 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 12,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,17 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at