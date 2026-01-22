NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,00 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,250 Patterson-UTI Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 7,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,00 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at