NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Patterson-UTI Energy-Papier bei 9,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 068,376 Patterson-UTI Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (10,65 USD), wäre das Investment nun 11 378,21 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,78 Prozent angezogen.

Patterson-UTI Energy war somit zuletzt am Markt 4,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at