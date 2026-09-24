Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Anlage unter der Lupe
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,52 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 811,594 Anteilen. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Anteile wären am 23.09.2026 20 054,35 USD wert, da der Schlussstand 11,07 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 100,54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
10.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Patterson-UTI Energy Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Patterson-UTI Energy Inc.
|9,75
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.