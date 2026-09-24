NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,52 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 811,594 Anteilen. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Anteile wären am 23.09.2026 20 054,35 USD wert, da der Schlussstand 11,07 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 100,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at