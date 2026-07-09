Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Profitable Patterson-UTI Energy-Anlage?
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Die Patterson-UTI Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,686 Patterson-UTI Energy-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 9,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,56 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 74,56 USD, was einer negativen Performance von 25,44 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 3,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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