NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 03.09.2023 wurde das Patterson-UTI Energy-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Patterson-UTI Energy-Papier bei 14,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Patterson-UTI Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 670,691 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 13,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 819,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,80 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Patterson-UTI Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 4,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at