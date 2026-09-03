Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Lohnende Patterson-UTI Energy-Investition? 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 03.09.2023 wurde das Patterson-UTI Energy-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Patterson-UTI Energy-Papier bei 14,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Patterson-UTI Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 670,691 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 13,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 819,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,80 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Patterson-UTI Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 4,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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