NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,01 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 76,864 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 968,49 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 28.10.2026 auf 12,60 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,15 Prozent.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at