NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Patterson-UTI Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Patterson-UTI Energy-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Patterson-UTI Energy-Aktie bei 9,33 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 071,811 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 642,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,58 Prozent.

Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 2,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at