WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

Langfristige Anlage 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Patterson-UTI Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 16,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,935 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 35,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,91 USD belief. Mit einer Performance von -64,93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 2,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

