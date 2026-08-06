NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Patterson-UTI Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.08.2023 wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Patterson-UTI Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 65,488 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Papiere wären am 05.08.2026 624,75 USD wert, da der Schlussstand 9,54 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,52 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at