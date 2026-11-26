Das wäre der Verlust bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 835,422 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 345,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,54 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 3,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at