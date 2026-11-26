Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Investmentbeispiel
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 835,422 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 345,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,54 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 3,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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