WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

Patterson-UTI Energy-Anlage im Blick 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,721 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.03.2026 50,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,87 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,26 Prozent verringert.

Patterson-UTI Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.

Analysen zu Patterson-UTI Energy Inc.

