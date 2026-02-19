NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Patterson-UTI Energy-Anteile letztlich bei 14,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,922 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 579,43 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 18.02.2026 auf 8,17 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 42,06 Prozent.

Patterson-UTI Energy wurde am Markt mit 2,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at