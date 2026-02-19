Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Frühe Anlage
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Patterson-UTI Energy-Anteile letztlich bei 14,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,922 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 579,43 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 18.02.2026 auf 8,17 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 42,06 Prozent.
Patterson-UTI Energy wurde am Markt mit 2,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.
Analysen zu Patterson-UTI Energy Inc.
