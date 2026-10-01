Patterson-UTI Energy Aktie

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WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Rentable Patterson-UTI Energy-Investition? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13,84 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,225 Patterson-UTI Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,90 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Anteils am 30.09.2026 auf 10,92 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,10 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Patterson-UTI Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 4,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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