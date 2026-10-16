Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Ausschüttung im Fokus 16.10.2026 16:36:21

NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Paychex Aktionären eine Freude

NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Paychex Aktionären eine Freude

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Paychex-Dividendenauszahlung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Paychex am 15.10.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 4,43 USD. Damit wurde die Paychex-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,20 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 1,59 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Paychex-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,74 Prozent aufgebessert.

Paychex-Qualitätsdividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Paychex-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 110,78 USD. Für das Jahr 2026 weist die Paychex-Aktie eine Dividendenrendite von 4,57 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,55 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren fiel der Kurs von Paychex via NASDAQ um 6,70 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 1,86 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Paychex

Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 4,86 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,39 Prozent absinken.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Paychex

Paychex ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 38,643 Mrd. USD. Paychex verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,84. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Paychex einen Umsatz von 6,512 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4,89 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Jirsak / Shutterstock

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