Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Profitabler Paychex-Einstieg?
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Paychex-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Paychex-Anteile 53,82 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Paychex-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,805 Paychex-Anteilen. Die gehaltenen Paychex-Anteile wären am 24.12.2025 21 289,48 USD wert, da der Schlussstand 114,58 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 112,89 Prozent vermehrt.
Paychex war somit zuletzt am Markt 41,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paychex Inc.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.12.25