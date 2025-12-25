NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Paychex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Paychex-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Paychex-Anteile 53,82 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Paychex-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,805 Paychex-Anteilen. Die gehaltenen Paychex-Anteile wären am 24.12.2025 21 289,48 USD wert, da der Schlussstand 114,58 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 112,89 Prozent vermehrt.

Paychex war somit zuletzt am Markt 41,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at