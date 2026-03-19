NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie gebracht.

Die Paychex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 53,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Paychex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,522 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 678,83 USD, da sich der Wert einer Paychex-Aktie am 18.03.2026 auf 90,64 USD belief. Das entspricht einem Plus von 67,88 Prozent.

Paychex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at