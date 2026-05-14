Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Rentabler Paychex-Einstieg?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Paychex-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 51,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,934 Paychex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 89,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,89 Prozent vermehrt.
Der Paychex-Wert an der Börse wurde auf 33,51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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