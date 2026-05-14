NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Paychex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Paychex-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 51,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,934 Paychex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Paychex-Aktie auf 89,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,89 Prozent vermehrt.

Der Paychex-Wert an der Börse wurde auf 33,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at