Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Paychex-Investmentbeispiel
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Paychex-Aktie 61,33 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Paychex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,052 Paychex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 378,12 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 08.07.2026 auf 106,58 USD belief. Das entspricht einem Plus von 73,78 Prozent.
Paychex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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