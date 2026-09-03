Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Lukratives Paychex-Investment?
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Paychex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paychex-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,12 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,361 Paychex-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 028,80 USD, da sich der Wert einer Paychex-Aktie am 02.09.2026 auf 124,00 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 102,88 Prozent.
Paychex wurde am Markt mit 44,76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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