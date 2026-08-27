Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Langfristige Anlage
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paychex-Aktie betrug an diesem Tag 114,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Paychex-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,874 Paychex-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 109,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,88 USD belief. Mit einer Performance von +9,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Paychex war somit zuletzt am Markt 44,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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