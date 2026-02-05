Paychex Aktie

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

Performance unter der Lupe 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Paychex-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 118,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,433 Paychex-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.02.2026 830,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,48 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 830,49 USD entspricht einer negativen Performance von 16,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 34,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Paychex Inc.

Paychex Inc. 83,33 0,20% Paychex Inc.

