Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Performance unter der Lupe
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Paychex-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 118,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,433 Paychex-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.02.2026 830,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,48 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 830,49 USD entspricht einer negativen Performance von 16,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 34,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paychex Inc.
Analysen zu Paychex Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Paychex Inc.
|83,33
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.