NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Paychex eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Paychex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Paychex-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,73 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 88,708 Anteilen. Die gehaltenen Paychex-Anteile wären am 04.03.2026 8 497,29 USD wert, da der Schlussstand 95,79 USD betrug. Damit wäre die Investition um 15,03 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Paychex eine Marktkapitalisierung von 34,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at