Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Langfristige Performance
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paychex von vor 5 Jahren verdient
Paychex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,37 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,316 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 110,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 248,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,80 Prozent erhöht.
Am Markt war Paychex jüngst 39,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!