Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Hochrechnung 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Paychex-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Paychex-Anteile bei 109,86 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,102 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 856,09 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 29.04.2026 auf 94,05 USD belief. Das entspricht einem Minus von 14,39 Prozent.

Der Marktwert von Paychex betrug jüngst 32,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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