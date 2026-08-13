NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Paychex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 138,61 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,214 Paychex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 120,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 868,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13,16 Prozent verkleinert.

Paychex wurde am Markt mit 43,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at