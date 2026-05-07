NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Paychex-Papier bei 101,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99,000 Paychex-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 046,63 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 06.05.2026 auf 91,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,53 Prozent abgenommen.

Der Paychex-Wert an der Börse wurde auf 33,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at