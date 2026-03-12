NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Paychex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Paychex-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Paychex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paychex-Aktie betrug an diesem Tag 95,25 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,050 Paychex-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,69 USD, da sich der Wert einer Paychex-Aktie am 11.03.2026 auf 94,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,31 Prozent verkleinert.

Paychex wurde am Markt mit 33,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at